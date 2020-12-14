В Брянской области незаконно передали муниципальный цех бизнесмену

Факт незаконной передачи муниципальной собственности – бывшего животноводческого цеха – выявили в Гордеевском районе. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре.

Проверка установила, что закон нарушил глава одного из сельских поселений Гордеевского района. Тот безвозмездно передал местному бизнесмену нежилое помещение, которое тот стал использовать в качестве ангара для хранения зерна. Хотя распоряжаться этим имуществом чиновник не мог.

– На момент рассмотрения вопроса о передаче имущества предпринимателю помещение муниципальной собственностью не являлось, в реестре муниципальной собственности не состояло, – поясняют в пресс-службе облпрокуратуры. – Кроме того, при передаче помещения не провели необходимые конкурсные процедуры.

В итоге нарушителя привлекли к ответственности. Ему внесли представление. Этот материал сейчас рассматривают.

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