В брянской Радице-Крыловке водитель «Лады» сломал таз пенсионерке

Пенсионерка сломала таз в дорожно-транспортном происшествии в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска в воскресенье, 13 декабря. Ее, переходящую дорогу, сбил автомобилист на «Ладе», сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла около половины пятого вечера на улице Ленина.

По предварительным данным, наезд на 62-летнюю женщину совершил 39-летний водитель. Он ехал на «Ладе Гранта» со стороны переулка Лесного в сторону улицы Ленина. А пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

– Пострадавшую госпитализировали с переломом костей таза, – уточняют в Госавтоинспекции. – По результатам медицинского освидетельствования водитель трезв.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, для Брянска – это единственная автоавария с пострадавшими за эти выходные.

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