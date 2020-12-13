В Брянской области в аварии пострадала 13-летняя пассажирка. ДТП случилось накануне, 12 декабря, около одиннадцати часов дня в поселке Навля на улице Трубчевской.

54-летний водитель ВАЗ-21150 не пропустил автомобиль «Фиат» под управлением 39-летнего мужчины. При столкновении 13-летняя пассажирка иномарки получила порезы лица и ушиб запястья. Девочку отпустили домой с назначением лечения.

Водитель отечественного автомобиля получил ушиб грудно-поясничного отдела. Ему также назначили лечение и отпустили домой, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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