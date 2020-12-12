В Брянске продолжают устанавливать новогодние елки

В пятницу рабочие поставили главную районную елку в Бежице на площади у Дворца культуры БМЗ. Полностью украсить дерево планируют в течение этих выходных. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске установили елки в Бежицком и Фокинском районах. В Бежице в этом году планировали поставить пять привозных елей. Накануне, в пятницу, рабочие установили последнюю из них: главную районную елку на площади у Дворца культуры БМЗ. Полностью украсить дерево планируют в течение этих выходных.

В Фокинском районе уже установили четыре из планируемых пяти новогодних елей. Главная районная елка уже заняла свое привычное место на площади у Дворца культуры железнодорожников. Также новогоднее дерево поставили у магазина «Шипка». На этих выходных его украсят. Искусственную елку собираются поставить в сквере «Литий».

Главная елка Фокинского района уже заняла свое привычное место на площади у Дворца культуры железнодорожников. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Всего в Брянске в декабре 2020 года установят 28 искусственных и живых новогодних деревьев. А также украсят 80 растущих в городе елей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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