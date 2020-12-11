В брянскую ИК-6 пытались перебросить мобильники

Партию мобильных телефонов и сопутствующее оборудование попытались перебросить на территорию брянской ИК-6. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального УФСИН в пятницу, 11 декабря.

Инцидент произошел в исправительной колонии, расположенной в Клинцах. Накануне туда попытались доставить запрещенные предметы. Ими оказались шесть мобильных телефонов, восемь сим-карт различных сотовых операторов, два зарядных устройства и три аккумуляторные батареи.

– 24-летнего молодого человека сотрудники службы безопасности задержали в окрестностях исправительного учреждения, – рассказывают в УФСИН. – Тот подошел к основному ограждению со стороны жилого массива и предпринял попытку перебросить на территорию колонии два свертка. Оба были перемотаны прозрачной клейкой лентой.

На нарушителя составили дело об административном правонарушении. Его передали для рассмотрения в суд.

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