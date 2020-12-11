В Белых Берегах нашли затопленный подвал с трупом кошки

Утонувший подвал с трупами животных засняли на видео в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска. Материал опубликовали в социальных сетях очевидцы в пятницу, 11 декабря.

Автор поста уточнила, что подвал дома №2 по улице Вали Сафроновой затоплен уже больше месяца. Там творится полная антисанитария: трупы животных, личинки. Сама канализация заткнута тряпками, вся разрушена, частично сгнила. Изоляция трубопровода практически отсутствует.

«Обращения в ЖЭУ не дали результата. Там уверяют, что это грунтовые воды... В самом же подъезде окна запотевают, запах невыносимый», – сетует местная жительница.

Женщина уже направила видеоматериал в Государственную жилищную инспекцию региона.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Автору ролика посоветовали для начала обратиться в администрацию поселка и прокуратура, а если реакции не последует – администрацию Брянска либо к губернатору. Причем о подобной проблеме рассказали и жильцы дома №6 по улице Ромашина. Там также застаивается вода в подвале.

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