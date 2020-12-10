В Брянске с 19 декабря заработают елочные базары

Традиционные елочные базары начнут свою работу в областном центре с 19 ноября. Торговлю зелеными красавицами организуют на 19 площадках. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

«Комсомольской правде» в Брянске» эту информацию в пресс-службе горадминистрации подтвердили частично.

– У нас пока нет постановления о начале елочной торговли в Брянске и перечня всех площадок, – говорит начальник пресс-службы Наталья Гомонова. – Мы эту информацию разместим в ближайшие дни. Скажу лишь, что фигурирующая дата верная.

Кстати, в 2020-м из-за пандемии коронавируса в Брянской области можно купить елочку, не выходя из дома. Для этого необходимо оставить заявку в управлении лесничества.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».