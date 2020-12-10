Руководитель брянской фирмы заплатит за взятку почти 2 миллиона рублей

В Брянске вынесли приговор генеральному директору коммерческой фирмы и его заместителю. Их обвинили в даче взятки должностному лицу и в посредничестве во взяточничестве.

С марта 2017 года по февраль 2020 года гендиректор ежемесячно передавал через посредника по 9 тысяч рублей начальнику отдела Управления автомобильных дорог Брянской области. Деньги были платой за заключение договоров по обслуживанию офисной техники и заправке картриджей. В целом сумма взятки составила 288 тысяч рублей.

Советский районный суд назначил взяткодателю 1 миллион 960 тысяч рублей штрафа. Посредник должен выплатить 350 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, начальника административно-хозяйственного отдела Управления автомобильных дорог осудили еще в сентябре 2020 года. Ему дали 5 лет лишения свободы и назначили 2 миллиона 880 тысяч рублей штрафа.

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