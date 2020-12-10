В Брянской области осудят машиниста автокрана за несоблюдение правил техники безопасности

Автомобильный стреловой кран завалился на бок, а груз врезался в строительные леса, на которых в тот момент находились рабочие. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области будут судить машиниста автокрана за несоблюдение правил техники безопасности. Следствие установило, что 21 июля 2020 года на стройке в поселке Путевка 39-летний машинист не устранил должным образом проседание грунта под задней правой опорой крана.

Вместо предусмотренных способов он постелил в месте просадки земли деревянный щит. После этого он продолжил перемещать емкости с бетоном. Из-за этого автомобильный стреловой кран завалился на бок, а груз врезался в строительные леса, на которых в тот момент находились рабочие. Один из них получил серьезные травмы.

На машиниста завели уголовное дело, которое рассмотрит Брянский районный суд. Виновному грозит до трех лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».