В Брянской области от коронавируса умерли еще пятеро

Число жертв коронавируса в Брянской области выросло на пять. Смерти от опасной инфекции подтвердили накануне. Об этом сообщил региональный оперативный штаб утром в четверг, 10 декабря. Общее число скончавшихся достигло 161.

За сутки «Ковид-19» диагностировали 190 жителям Брянщины. Одновременно с этим 205 пациентов выздоровели. Их повторные тесты на инфекцию – отрицательные.

Сейчас Брянская область занимает 40-е место в России по суммарному числу инфицированных. Суточный прирост заболеваемости составил ровно один процент. А процент смертности в регионе составляет 0,84. Для сравнения: в соседней Орловской области от ковида умерли 217 человек, в Калужской – 121. В процентном соотношении это 1,25 и 0,7 соответственно.

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