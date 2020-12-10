В Брянске снесли остатки бывшего завода «Литий»

В Брянске продолжают расчищать территорию завода «Литий» от старых построек. Недавно там взорвали остававшиеся колонны. Об этом свидетельствуют размещенные фото и видео в соцсетях.

Материалы опубликовали очевидцы в четверг, 10 декабря. Видно, как высотные конструкции рухнули за считанные секунды.

Напомним, обанкротившийся завод вместе с территорией, зданиями и оборудованием выставили на торги в 2017 году. Новый владелец открыл в главном здании офисный центр. А в феврале 2020-го на территории завода начали масштабный снос старых цехов.

Что появится на расчищенной территории от заводских построек – пока неизвестно. Пользователи соцсетей в комментариях предполагают, что на освободившихся площадях постоят многоэтажный жилой дом или же торговый центр.

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