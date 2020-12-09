В Брянске вспомнили своих Героев Отечества

Участники митинга возложили цветы на Ковшовском кладбище к могилам Героев России. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске почтили память Героев Отечества, уроженцев нашего города. 9 декабря в Фокинском районе провели торжественную линейку в лицее №27. Здесь вспомнили Героев Советского Союза Игоря Кустова, Владимира Рябка и Валентину Сафронову. В церемонии приняли участие школьники, педагоги, депутаты, чиновники.

Также участники митинга возложили цветы на Ковшовском кладбище к могилам Героев России Олега Ермакова и Олега Визнюка. Память земляков почтили минутой молчания, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. Мероприятие приурочили к памятной дате – Дню Героев Отечества.

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