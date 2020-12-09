В Брянске установили светофор у памятника летчикам

В Брянске установили светофор на улице Крахмалева у памятника летчикам. До этого пешеходам приходилось по "зебре" пересекать пятиполосную дорогу, которая была недостаточно освещена в темное время суток. Перед кольцевой развязкой дорогу немного расширили, сделали дополнительную полосу для поворота направо на Авиационную.

Кстати, в следующем году ремонтировать улицу Крахмалева не планировали. При капитальном ремонте на улице появились бы новые светофоры, ограждения и фонари. В первую очередь для капитальных работ выбирают те дороги, где в неудовлетворительном состоянии находится проезжая часть. А на Крахмалева ремонт нужен на тротуарах. Пешеходные дорожки здесь никто не поддерживает в нормативном состоянии.

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