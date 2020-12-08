Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Брянская область по приросту коронавируса заняла 45 место

Наши ближайшие соседи опережают Брянщину по этому показателю
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий

Брянская область заняла 45 место среди всех российских регионов по темпам прироста коронавируса. Наши ближайшие соседи – Смоленская, Калужская и Курская области – опережают Брянщину по этому показателю.

В Брянской области наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу от 45 до 64 лет. За ними следуют граждане от 16 до 45 лет, рассказали в оперативном штабе.

Напомним, в регионе до 20 декабря продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Пенсионеры должны находиться по месту постоянного проживания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».