Брянская область по приросту коронавируса заняла 45 место

Брянская область заняла 45 место среди всех российских регионов по темпам прироста коронавируса. Наши ближайшие соседи – Смоленская, Калужская и Курская области – опережают Брянщину по этому показателю.

В Брянской области наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу от 45 до 64 лет. За ними следуют граждане от 16 до 45 лет, рассказали в оперативном штабе.

Напомним, в регионе до 20 декабря продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Пенсионеры должны находиться по месту постоянного проживания.

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