В Клинцах из-за угрозы пожара из ТЦ эвакуировали 500 человек

ЧП произошло в торговом центре «Гранд Парк» на улице Дзержинского. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Около 500 человек эвакуировали из торгового центра в брянском городе Клинцы в воскресенье, 6 декабря. Причина – угроза возникновения пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло в торговом центре «Гранд Парк» на улице Дзержинского. О нем оперативному дежурному ЦУКС доложили в 15.21. По вызову оперативно выехали восемь пожарных автоцистерн.

– По прибытию пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что произошло короткое замыкание без последующего горения аккумуляторной батареи на техническом этаже, – рассказывают в брянском Главке. – Травмированных нет.

Персонал объекта вывел из здания порядка 500 человек.

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