Число умерших от ковида на Брянщине достигло 149

За сутки в Брянской области подтвердили четыре новые смерти от ковида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число жертв коронавируса в Брянской области выросло на четыре. Смерти от опасной инфекции подтвердили накануне. Об этом сообщил региональный оперативный штаб утром в воскресенье, 6 декабря. Общее число скончавшихся достигло 149.

За сутки «Ковид-19» диагностировали 176 жителям Брянщины. Одновременно с этим 291 пациент справился с болезнью.

Сейчас Брянская область занимает 38-е место в России по суммарному числу инфицированных. Суточный прирост заболеваемости не превысил одного процента. А процент смертности в регионе составляет 0,81. Для сравнения: в соседней Орловской области от ковида умерли 211 человек, в Калужской – 118. В процентном соотношении это 1,26 и 0,71 соответственно.

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