В Брянской области продлили коронавирусные ограничения. Для жителей региона старше 65 лет до 20 декабря сохранили режим самоизоляции. Пенсионеры могут находиться дома или на дачах.
Ограничения не распространяются на медицинских работников, а также на руководителей и сотрудников, без которых предприятия и организации не могут обойтись.
Соответствующие изменения в постановление правительства внесли сегодня, 4 декабря. Документ разместили на официальном сайте обладминистрации.
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