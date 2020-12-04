В Брянской области продлили коронавирусные ограничения. Для жителей региона старше 65 лет до 20 декабря сохранили режим самоизоляции. Пенсионеры могут находиться дома или на дачах.

Ограничения не распространяются на медицинских работников, а также на руководителей и сотрудников, без которых предприятия и организации не могут обойтись.

Соответствующие изменения в постановление правительства внесли сегодня, 4 декабря. Документ разместили на официальном сайте обладминистрации.

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