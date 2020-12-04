Брянским предпринимателям рассказали, как повысить эффективность участия в международных выставка

Фото: Участниками мастер-класса стали более 20-ти представителей малых и средних предприятий региона.

- Как избежать распространенных ошибок при подготовке к выставке?

- Как спрогнозировать и оценить эффективность участия?

- Как сэкономить средства компании?

- Как правильно оформить стенд?

- Как превратить посетителей выставки в клиентов?

На все эти вопросы брянские предприниматели получили ответы в рамках проведенного 03.12.2020г. онлайн мастер-класса «Повышение эффективности участия субъектов МСП в международных выставках».

В задачи мастер-класса входило: систематизировать и дополнить выставочный опыт брянских компаний, позволить им «взглянуть на себя со стороны» и избавиться от распространенных ошибок и стереотипов, показать, что, а главное КАК нужно делать, чтобы добиваться на международных выставках максимальных результатов. Также в ходе мастер-класса участников ознакомили со спецификой участия в онлайн-выставках.

Спикером мастер-класса выступил Николай Карасев - автор книг «ЭКСПОЛОГИЯ. Как эффективно участвовать в выставках» и «Как получать от выставок максимальную выгоду», генеральный директор агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект».

Мастер-класс был организован Центром поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Техническое сопровождение мероприятия обеспечил Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области.

Участниками мастер-класса стали более 20-ти представителей малых и средних предприятий региона, среди которых как действующие экспортеры области, так и компании, только планирующие свою экспортную деятельность.