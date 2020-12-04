Житель Брянска год ездил по поддельным правам

В Брянске задержали 24-летнего местного жителя, который ездил по поддельным документам. Подлог выявили при проверке документов, когда сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-21120.

Предъявленное водительское удостоверение было зарегистрировано на жителя Мурманской области. Задержанный рассказал, что приобрел поддельные права в прошлом году в Москве за 35 тысяч рублей.

На нарушителя составили административный протокол за управление автомобилем без прав. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Также в настоящее время проводят проверку, после которой могут возбудить уголовное дело за использование заведомо подложного документа, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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