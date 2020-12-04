33-летнего жителя Брянска будут судить за убийство знакомого. Завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, 19 сентября обвиняемый был пьян. Он находился в квартире своего приятеля на улице Красноармейской в Советском районе. Гость с хозяином поссорились.

Владельцу жилья нанесли не меньше восьми ударов ножом в грудь, а после - еще несколько ударов в голову и тело. От полученных ранений потерпевший умер на месте преступления.

В ближайшее время уголовное дело будут рассматривать в суде, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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