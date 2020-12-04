В Брянской области будут судить иностранца за незаконное пересечение границы

В Брянской области направили в суд уголовное дело на иностранца, нарушившего режим госграницы. 7 сентября 2020 года 46-летний гражданин Украины попытался проникнуть в Россию пешком в обход пункта пропуска.

Нарушителя задержали пограничники. Его обвиняют в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ. Уголовное дело рассмотрит Суземский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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