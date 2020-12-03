В Брянске здание нового детсада на улице Строкина готово почти на 80 процентов

Новый детский сад на 270 мест на территории старого аэропорта начали строить летом 2020 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске здание детского сада на улице Строкина готово уже почти на 80 процентов. Строители завершают кирпичную кладку стен, делают кровлю, прокладывают инженерные сети.

Новый детский сад на 270 мест на территории старого аэропорта начали строить летом 2020 года. Стоимость объекта – почти 153 миллиона рублей. Строительство должны завершить в сентябре 2021 года.

Это будет третье дошкольное учреждение, построенное в новом микрорайоне в старом аэропорту, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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