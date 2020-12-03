Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Во время пожара в Жуковском районе погибли двое молодых мужчин. Одному из них было 34 года, другому - 36. ЧП случилось около половины второго ночи в четверг, 3 декабря, на улице Ярославич. На место выехали две пожарные машины.

К тому момент, как приехали спасатели, жилой дом размером шесть на десять метров полностью пылал. Из-за сильного задымления на пожаре работали звено газодымозащитной службы.

С пламенем справились через час - в 2.30 огонь потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

При разборе завалов обнаружили тела погибших мужчин.

Эксперты установят, почему загорелся дом.

В МЧС напоминают, чтобы жители соблюдали правила пожарной безопасности. С наступлением холодов жители частного сектора начинают пользоваться печами заводского и кустарного производства, а также электроприборами для обогрева. Зачастую они не отвечают элементарным правилам безопасности.

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