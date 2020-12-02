В брянском Дятькове построили спортивно-оздоровительный комплекс

Здесь сделали два бассейна, зал подготовительных занятий, универсальный спортзал, теннисный зал.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В городе Дятькове Брянской области построили новый спортивно-оздоровительный комплекс. Объект сделали за счет областного бюджета, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
В нем сделали два бассейна, зал подготовительных занятий, универсальный спортзал, теннисный зал. Комплекс также оснащен сауной, массажным кабинетом, солярием, буфетом.
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