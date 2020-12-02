В Брянске водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Фокинском районе Брянска водитель "Ниссан Алмера" сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. ДТП случилось около семи часов вечера во вторник, 1 декабря, на проспекте Московском.

27-летний водитель ехал со стороны улицы Новозыбковской в сторону улицы Транспортной на красный сигнал светофора. Автомобилист сбил девушку, которая переходила дорогу по переходу на зеленый сигнал.

У пострадавшей - перелом предплечья, перелом правой голени, перелом ключицы. Девушку госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».