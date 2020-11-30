В Брянске с 1 декабря изменится расписание троллейбуса №5. Об этом просили жители 10-го микрорайона и микрорайона "Деснаград". Вечерний рейс будет сдвинут на несколько минут. Троллейбус будет проходить остановку "Кинотеатр "Родина" не в 17.37, а в 17.45.

На площади Ленина троллейбус поедет в 17.50, на Кургане он будет в 18.04, Памятник болгарским патриотам проедет в 18.19, в 18.24 прибудет на конечную - в 10-й микрорайон.

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