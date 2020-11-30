Брянскую фабрику оштрафовали за торт с изображением героя мультфильма

Брянскую фабрику оштрафовали на 600 тысяч рублей за торт с изображением героя популярного мультфильма. Обладатели авторских прав нашли изображение продукции фабрики на официальном сайте. Покупателям предлагали сделать торты на заказ. Правообладатели обратились в Арбитражный суд.

Они потребовали компенсацию - 600 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем стоят права на использование героев мультфильма. Ответчик спорить не стал. Поэтому иск удовлетворили.

Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

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