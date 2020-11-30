Во время пожара в деревне под Брянском пострадал пенсионер

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В деревне Глаженка под Брянском во время пожара пострадал пенсионер. О возгорании на улице Ленина сообщили оперативному дежурному МЧС в 22.08 в воскресенье, 29 ноября. На место выехали две пожарные машины.

Оказалось, что горит крыша жилого дома размером пять на десять метров. Огонь пробрался и внутрь дома. Из-за сильного задымления на пожаре работали два звена газодымозащитной службы.

Через час с пламенем удалось справиться. Ожоги получил 79-летний хозяин дома.

- Причина пожара устанавливается, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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