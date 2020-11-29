Росгвардейцы задержали в Брянске сбежавшего с места ДТП водителя

В Брянске задержали водителя, который скрылся с места ДТП. Спецоперацию провели сотрудники регионального управления Росгвардии. А сам инцидент произошел в воскресенье, 29 ноября.

К сотрудникам ведомства обратилась горожанка, когда те патрулировали одну из улиц. Женщина сообщила, что неизвестный совершил ДТП, после чего скрылся. Она описала водителя и автомобиль.

– Благодаря оперативному реагированию, через несколько минут росгвардейцы остановили автомобиль нарушителя в районе улицы Маяковского и блокировали его до приезда инспекторов Госавтоинспекции, – уточняют в пресс-службе.

Позже выяснилось, что задержанного уже неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

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