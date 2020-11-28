При столкновении легковушек в Клинцах пострадали четыре человека

Фото: портал "Клинцы.Инфо"

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в брянском городе Клинцы в субботу, 28 ноября. Их пришлось извлекать из автомобиля спасателям.

Автоавария произошла около половины третьего дня на улице Гагарина. По вызову выезжали сотрудники ГИБДД, пожарные и скорая. Оказалось, что дорогу на участке не поделили два легковых автомобиля.

– Личным составом пожарно-спасательного подразделения проводилось деблокирование пострадавших с помощью шанцевого инструмента, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

По уточнению клинцовского отдела ГИБДД, в автоаварии пострадали четыре человека.

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