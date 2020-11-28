Число ковид-заболевших на Брянщине превысило 17 тысяч

За сутки в Брянской области заболели коронавирусом 143 человека. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило 17 тысяч. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в субботу, 28 ноября.

Прирост новых случаев за сутки составил 143 или около 0,8 процента. А количество выздоровевших достигло 14120 (+204). Еще три человека умерли. Всех жертв ковида в регионе теперь 124.

Сейчас Брянская область занимает 38-е место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, наши соседи – Орловская и Калужская области – находятся еще ниже. Заболевших там 15772 и 15713 соответственно. Это 43-я и 44-я позиции рейтинга.

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