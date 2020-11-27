В Белых Берегах в начале декабря ограничат движение на переезде

В брянском поселке Белые Берега в начале декабря на три дня ограничат движение на железнодорожном переезде 114-й километр. Это связано с ремонтными работами. Железнодорожники будут асфальтировать места повреждения дороги, которые образовались при смене плит устройств заграждения переезда.

Работы будут идти 2, 3 и 4 декабря, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автомобили будут пропускать по одной полосе.

Водителей просят это учесть при планировании поездки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».