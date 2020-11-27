В Брянске на БУМе установили первую новогоднюю елку

В Брянске у Бежицкого универмага установили первую новогоднюю елку. Фотографии опубликовали пользователи в социальных сетях. Праздничное украшение состоит из гирлянды в форме конуса.

На прошлой неделе в Брянске выпал первый снег. Кому-то он навеял праздничное настроение. Некоторые уже достали гирлянды и повесили их на окна. Начали выставлять новогодние украшения и в центре города.

Губернатор, несмотря на коронавирусные ограничения, призвал украсить город к празднику. Даже если новогодние гулянья придется отменить.

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