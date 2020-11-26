В Погарском районе местная жительница ограбила пенсионера

В Погарском районе пенсионер стал жертвой ограбления. Неизвестная вырвала из его рук пакет с продуктами, после чего скрылась. Потрясенный мужчина обратился в полицию.

Потерпевшему 60 лет, он проживает в селе Курово. Само преступление в отношении него совершили днем – сразу после посещения местного магазина.

Злоумышленницу удалось оперативно выявить и задержать. Ею оказалась 44-летняя местная жительница.

– Похитительница рассчитывала, что в пакете с продуктами окажутся деньги, – говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – На нее завели уголовное дело по статье «Грабеж». Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

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