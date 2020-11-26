Жителя брянской Жуковки будут судить за смертельное ДТП

В Жуковке Брянской области будут судить 36-летнего местного жителя, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие. Мужчину обвиняют в нетрезвом вождении и в нарушениях правил дорожного движения, спровоцировавших смерть человека.

Следствие установило, что 31 августа 2020 года нетрезвый водитель «Ауди 100» на автодороге Орел – Брянск – Смоленск выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом «ДАФ». От удара грузовик съехал в кювет и перевернулся. Водитель большегрузной машины скончался на месте аварии.

Дело будет рассматривать Жуковский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуре Брянской области.

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