В Брянской области поймали с наркотиками двух иностранцев

В Брянской области у 19-летних выходцев из ближнего зарубежья полицейские изъяли наркотики. По данному факту завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Во время задержания полицейские изъяли у молодых людей160 обмотанных изолентой свертков. Экспертиза подтвердила, что в них 250 граммов героина.

Как установили правоохранители, парни регулярно приезжали в Брянскую область, чтобы успеть ночью и утром разложить «закладки» с наркотиком в безлюдных местах.

– Пойманные с поличным ответят по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», – говорят в полиции. – Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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