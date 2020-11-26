В Брянской области поймали с наркотиками двух иностранцев

В Брянской области у 19-летних выходцев из ближнего зарубежья полицейские изъяли наркотики. По данному факту завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Во время задержания полицейские изъяли у молодых людей160 обмотанных изолентой свертков. Экспертиза подтвердила, что в них 250 граммов героина.
Как установили правоохранители, парни регулярно приезжали в Брянскую область, чтобы успеть ночью и утром разложить «закладки» с наркотиком в безлюдных местах.
– Пойманные с поличным ответят по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», – говорят в полиции. – Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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