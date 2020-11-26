Прекращены полномочия умершей от ковида брянской судьи

Прекращены полномочия судьи Брянского областного суда Елены Киселевой. Она скоропостижно умерла 2 ноября на 58-м году жизни.

С 2000 года Елена Алексеевна работала в должности судьи Брянского районного суда. А с 2003-го была судьей Брянского областного суда.

Во вторник, 24 ноября, квалификационная коллегия судей Брянской области приняла решение о прекращении ее полномочий. Информация об этом появилась на сайте коллегии.

По информации брянских СМИ, умершая судья болела коронавирусом.

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