В Брянской области заработал Центр управления регионом (ЦУР). Произошло это в среду, 25 ноября. Проектный офис открыли по поручению президента страны Владимира Путина, которое тот дал еще в марте.

ЦУР будет мониторить и обрабатывать обращения и жалобы от жителей региона в соцсетях, мессенджерах и средствах массовых информации. Также в задачи нового учреждения входит взаимодействие органов власти разных уровней – для эффективного решения проблем, на которые укажут брянцы.

Еще одно направление работы Центра – анализ социально-экономической ситуации в области. На его основе специалисты сформируют отчеты для правительства региона.

Кстати, курировать деятельность ЦУР будет замгуберантора Александр Коробко.

Еще больше информации о Центре доступно по ссылке.

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