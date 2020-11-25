В тройном ДТП на брянской трассе ранены два человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В тройном ДТП на брянской трассе травмы получили два человека. Автоавария случилась около половины шестого вечера во вторник, 24 ноября, на 12-м километре дороги Брянск-Новозыбков.

40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. Он не учел дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с грузовиком ГАЗ-5312, которым управлял 54-летний автомобилист. Легковушка от удара выехала на встречную полосу и врезалась в "Хендай Солярис", за рулем которого был 29-летний мужчина.

Водитель ВАЗа получил травму головы, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и перелом ребер. У 24-летней пассажирки "Хендай" диагностировали ушиб грудной клетки. Ее отпустили домой с назначением лечения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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