На брянские железные дороги выйдут 16 снегоочистительных машин

В Брянской области на железной дороге снег и наледь будут убирать 16 специализированных машин: пять снегоочистителей, семь снегоуборочных и четыре пневмообдувочных аппарата. Уборку будут вести вне зависимости от погоды и в любое время суток.

Переводы железнодорожных стрелок уже оборудовали устройствами пневмообдувки и электрообогрева. На станциях проверили системы связи, освещение и компрессоры. Создали запас топлива, смазочного материала и запчастей.

Железнодорожникам приобрели зимнюю экипировку из современных материалов, рассказали в пресс-службе службы корпоративных коммуникаций МЖД.

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