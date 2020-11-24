Брянская полиция разыскивает свидетелей аварии с несовершеннолетним

В Брянской области разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадал подросток. Авария случилась 31 октября около 22.05 в поселке Новые Дарковичи Брянского района.

На пересечении трассы Брянск – Дятьково и дороги в сторону поселка Дубровка, неподалеку от дома №16а по улице Шоссейной столкнулись мопед и автомобиль «Рено Сандеро».

Несовершеннолетний водитель мопеда получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться в полицию по адресу: город Брянск, проспект Московский, дом №61, кабинет №6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

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