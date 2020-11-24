Для брянских заключенных освятили звонницу

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянской области в исправительной колонии №6 освятили новую звонницу при храме. Чин освящения совершил заведующий отделом тюремного служения Клинцовской и Трубчевской епархии протоиерей Владимир Пенязь.

Из-за ветхости старого здания заключенные сделали новый деревянный павильон и повесили в нем колокола. Работать здесь будут двое заключенных, которые на свободе были звонарями.

В исправительной колонии №6 православная община существует уже больше 10 лет. На сегодняшний день в ней насчитывается около 20 заключенных, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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