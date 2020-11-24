По брянскому образцу построят школу в Орловской области

В Орловской области построят новую школу по брянскому образцу. За основу возьмут проект, который реализовали на старом аэропорту. Общеобразовательное учреждение рассчитано также на 1225 мест и будет отвечать всем современным требования. Об этом сообщили в сетевой группе правительства Брянской области.

Брянской школе, о которой идет речь, присвоен номер 71 и название «Перспектива». Ее ввели в эксплуатацию в сентябре этого года. Общеобразовательное учреждение появилось в Советском районе Брянске – в комплексно застраиваемом микрорайоне.

Как стало известно 23 ноября, проект брянской школы назвали лучшим в стране. Главный критерий – соотношение цена-качество. Высокую оценку 71-й дал вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. И ее внесли в реестр лучших практик регионов и рекомендуемых проектов.

Напомним, в новой брянской школе есть большой актовый зал на 560 мест, вместительная столовая, школьный музей, библиотека, два спортивных зала, зал хореографии и бассейн. Во дворе – большая спортивная зона. Она включает в себя футбольное, волейбольное и гандбольное поля, беговые дорожки, две воркаут-площадки. На всей территории использовано специальное резиновое покрытие.

Своему появлению школа №71 города Брянска обязана национальному проекту «Жилье и городская среда».

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