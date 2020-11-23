В Брянской области за сутки госпитализировали 69 человек с коронавирусом

В Брянской области за одни сутки госпитализировали 69 пациентов с коронавирусом. Такие данные в понедельник, 23 ноября, озвучили на оперативном совещании в правительстве.

За 24 часа подтвердили 138 новых случаев заболевания. За сутки выздоровели 293 человека. Новых смертей не зарегистрировали.

Из 1865 коек, которые подготовили для пациентов с коронавирусом, на данный момент свободны 522. К 1 декабря откроют еще один госпиталь в Унече. Он рассчитан на 400 мест.

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