В Выгоничском районе 30 ноября ограничат движение на переезде

В Выгоничском районе 30 ноября ограничат движение на железнодорожном переезде 46-й километр на перегоне Выгоничи-Пильшино. Здесь пройдут ремонтные работы: будут менять настил.

С девяти часов утра до двух часов дня переезд будет полностью закрыт для машин. С двух часов до окончания работ - двигаться можно будет по одной полосе в реверсивном режиме.

Объехать ремонт можно через соседний путепровод на 48-м километре, сообщают в областной Госавтоинспекции. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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