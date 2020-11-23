За выходные в Брянске на «безмасочников» составили четыре протокола

Четыре протокола составили в Брянске на нарушителей масочного режима в выходные – 21-22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В областном центре продолжили рейды на предмет соблюдения масочного режима. Проверки организовали в общественных местах – магазинах, кафе, салонах, торговых центрах.

Всего за двое суток комиссия осмотрела 133 объекта. И поймала четырех нарушителей – по одному в каждом районе. Каждого привлекли к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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