В Брянской области до 6 декабря продлили самоизоляцию для пенсионеров

Ограничения продлили еще на две недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области в понедельник, 23 ноября, продлили режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Соответствующие изменения внесли в постановление областного правительства. Режим самоизоляции будет действовать до 6 декабря.

Пожилые брянцы должны оставаться в своих жилых домах или дачных домиках.

- Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, - говорят в оперативном штабе.

Остальным работникам старше 65 лет лет положены больничные листы.

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