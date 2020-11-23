На выборах в Жуковском районе победили единороссы

На выборах в Совет народных депутатов Жуковского муниципального округа первого созыва победили представители партии «Единая Россия». По итогам голосования им досталось 19 из 25 мандатов. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Избирательская явка составила около 36 процентов.

В активе единороссов оказалось 76 процентов мандатов. Оставшиеся достались представителям партий КПРФ (3), ЛДПР (2) и «Справедливой России» (1).

Уточним, 13 мандатов «Единая Россия» заполучила по итогам голосования по партийным спискам. Первым номером от нее шел действующий врио губернатора Брянской области Николай Лучкин. В его активе оказалось 58,88 процентов голосов. На второй строчке расположились коммунисты с 22,46 процентами, а на третьей – справедливороссы с 7,73.

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