Скончалась экс-руководитель управления соцзащиты Брянской области

На 65-м году жизни скончалась бывший руководитель управления социальной защиты населения Брянской области Валентина Хандожко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске ушла из жизни бывший руководитель облуправления социальной защиты населения. Валентины Хандожко не стало в субботу, 21 ноября, сообщили в департаменте семьи, социальной и демографической политики региона.

Валентина Николаевна родилась 7 августа 1956 года в Красной Горе. В 1978-м она окончила Брянский государственный университет.

«Вся жизнь ее жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служению людям. Более 10 лет Валентина Николаевна проработала на руководящих должностях в управлении социальной защиты населения области, показав себя ответственным руководителем, высококвалифицированным специалистом, всегда была отзывчива и неравнодушна к чужим проблемам», – вспоминают коллеги в некрологе.

Валентина Хандожко – кандидат социологических наук. При жизни ее заслуги отметили наградами Министерства труда и социального развития РФ, областных органов власти.

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