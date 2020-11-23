За выходные в Брянске поймали 29 дрифтеров

Почти три десятка любителей так называемого «дрифта» и уличных гонок поймали в Брянске только за одни выходные – 20-23 ноября. Всех автомобилистов привлекли к административной ответственности. Об этом рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Рейды на автовладельцев организовали сотрудники Госавтоинспекции в вечернее и ночное время. В них задействовали как «скрытых патрулей», так и обычные наряды ДПС. В первую очередь наблюдение установили за парковками крупных ТЦ – излюбленными местами местных «дрифтеров».

– За время проведения рейдов в поле зрения правоохранителей попались 29 любителей прохождения поворотов с использованием управляемого заноса, – уточняют в ГИБДД. – В отношении них составлены административные материалы за допущенные нарушения Правил дорожного движения.

Больше всего лихачей оказалось в Фокинском (11) и Советском (12) районах. А дрифтовали они у «Линии-2» и «Аэропарка».

СПРАВКА «КП»

Дрифт (англ. Drift) – техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.

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